Козел проник в автомобиль полиции и съел документы

В округе Дуглас американского штата Джорджия козел проник в незапертый полицейский автомобиль и съел рабочие документы. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, помощница местного шерифа не закрыла дверь патрульного автомобиля. Этим воспользовался гуляющий рядом козел. Он забрался в автомобиль и принялся поедать рабочие документы. Страж порядка попыталась отогнать животное, в ответ козел ее боднул. Все бумаги оказались полностью съедены. Видеозапись инцидента размещена на странице офиса шерифа в Facebook.

В июле жительница американского города Одесса, штат Флорида, подала в суд на свою соседку и потребовала взять анализ на отцовство у принадлежащего ей козла.