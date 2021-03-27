Погранпосты между Арменией и Азербайджаном разместили по военным картам СССР

Пограничные посты на границе Армении и Азербайджана размещаются на основе военных карт СССР середины 70-х годов XX века. Об этом в субботу, 27 марта, вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в интервью армянской службе радиостанции «Свобода» (Azatutyun).

По словам Авиняна, такое размещение является временной мерой до окончательной делимитации и демаркации границ. Вице-премьер Армении отметил, что как для делимитации, так и для демаркации армяно-азербайджанских границ странам необходимо иметь двусторонние отношения.

Авинян также подчеркнул, что этот процесс может занять долгое время: к примеру, Армения до сих пор не завершила его с Грузией. Но рано или поздно страна «должна пройти» его со всеми соседями.

9 декабря 2020 года сообщалось, что Баку передал Еревану первых трех армянских военнопленных.