Армения захотела выращивать промышленную коноплю для выхода из кризиса

Правительство Армении захотело организовать в стране производство промышленного каннабиса в качестве антикризисной экономической меры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера страны Тиграна Авиняна.

По его словам, такая практика уже активно используется в России, Китае и США. Он пояснил, что кабмин внесет необходимые изменения в законодательство, чтобы предприниматели смогли легально выращивать коноплю для технических целей.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян призвал предоставить гражданам полную информацию по этой инициативе, чтобы избежать возможных спекуляций. «Конопля — важное промышленное сырье. Есть, конечно, риски, но есть также механизмы управления этими рисками», — сказал глава правительства.

Обсуждения о возможности выращивать каннабис для технических и фармацевтических целей активно ведутся в странах бывшего СССР на протяжении последних десяти лет. В 2018 году лекарства с коноплей узаконила Литва. Против такого решения выступило правительство Эстонии. Дискуссии о легализации марихуаны также ведутся в украинском парламенте.