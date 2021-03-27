В ВОЗ ответили на слова Макрона о «мировой войне нового типа»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ответила на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай с помощью вакцин против коронавируса ведут «мировую войну нового типа». Высказывание главы государства прокомментировал старший советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард, передает ТАСС.

«Мы на войне, лидеры правы. Это война против вируса, не против друг друга», — пояснил он. Эйлвард обратил внимание на то, сколько руководителей государств смогли взаимодействовать через генерального директора ВОЗ для достижения общей цели — победы над COVID-19. «Есть много напряжения, дружественный огонь иногда, но это природа такой борьбы. (...) Мы можем выйти из этого только вместе», — заключил представитель организации.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в свою очередь добавил, что неверно обвинять всех лидеров государств в том, что они работают против своего народа, преследуя политические цели. «В подавляющем количестве случаев, независимо от идеологических взглядов, большинство лидеров стараются сделать лучше для своих народов. Они могут делать это не идеально, но это часть процесса», — указал он.

25 марта президент Франции заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за вакцин от COVID-19. По его словам, это произошло в том числе из-за действий России и Китая, которые пытаются «оказать влияние через вакцину».

После этого заявления разработчики российской вакцины «Спутник V» предложили Франции производить препарат у себя. Они подчеркнули, что производство разных видов вакцины — это «путь к вакцинной независимости».