Судья извинился за незасчитанный гол Роналду в матче квалификации ЧМ

Данни Маккели, главный арбитр встречи квалификации чемпионата мира-2022 между Сербией и Португалией, извинился за незасчитанный гол Криштиану Роналду. Об этом Eurosport рассказал главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

По словам специалиста, голландский рефери принес извинения после того, как сам посмотрел видеозапись эпизода. Сантуш также отметил, что его команда заслужила победу.

В игре с Сербией, которая прошла в субботу, 27 марта, в добавленное время произошел спорный эпизод. Роналду пробил мимо голкипера, а мяч дошел до линии ворот. Защитник сербов вынес его, и судьи не засчитали гол. Португальцы выразили несогласие с решением арбитров, а Роналду в знак протеста бросил на газон капитанскую повязку и, не дожидаясь финального свистка, покинул поле.

Встреча прошла на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде. Игра завершилась со счетом 2:2. Система видеопомощи арбитрам (VAR) не используется в квалификации ЧМ по регламенту турнира.