Роналду бросил капитанскую повязку и ушел с поля после незасчитанного гола

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку и ушел с поля после того, как судья не засчитал его гол в матче с командой Сербии отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Конфликт произошел на третьей минуте добавленного времени матча, счет которого к тому моменту был 2:2. Роналду сделал удар из пределов штрафной, но когда мяч подкатился к границе ворот, сербский футболист вытащил его ногой.

Португальцы сообщили судье, что мяч пересек линию ворот, однако гол засчитан не был. Роналду возмутился таким решением, за что получил желтую карточку. После этого капитан сборной Португалии бросил повязку на землю и покинул поле.

Встреча прошла на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счетом 2:2.