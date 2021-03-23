«Ювентус» назначил цену Роналду

Туринский «Ювентус» не готов расставаться с португальским форвардом клуба Криштиану Роналду. Об этом сообщает AS.

Клуб не намерен расставаться с 36-летним нападающим, но готов рассмотреть предложения по трансферу футболиста. «Ювентус» назначил минимальную цену за Роналду в 25 миллионов евро — это минимальная сумма компенсации за уход форварда по мнению руководства команды.

За десять туров до завершения чемпионата Италии «Ювентус» отстает от лидера Серии A «Интера» на десять очков. На втором месте расположился «Милан». Роналду с 23 голами лидирует в списке лучших бомбардиров первенства.

Португалец перешел в «Ювентус» летом 2018-го. Вместе с дополнительными выплатами сумма трансфера составила 112 миллионов евро.

Криштиану Роналду известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг». Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов (четырежды в составе «Реала», один раз, выступая за «Манчестер Юнайтед»).