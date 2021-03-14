Роналду сделал хет-трик за 22 минуты в матче чемпионата Италии

«Ювентус» на выезде обыграл «Кальяри» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 марта, и завершилась со счетом 3:1 в пользу туринской команды. В составе победителей хет-триком отметился Криштиану Роналду. Один из мячей португалец забил с пенальти, на три гола ему понадобилось 22 минуты. У хозяев отличился Джованни Симеоне.

Победа позволила «Ювентусу» набрать 55 очков, команда находится на третьем месте в чемпионате. В активе «Кальяри» 22 очка, клуб занимает 17-ю позицию.

Роналду в нынешнем сезоне провел 23 матча в серии А. Португальский форвард забил 23 мяча и сделал три голевые передачи.