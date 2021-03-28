Роналду выступил с заявлением после инцидента с брошенной капитанской повязкой

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением после инцидента в выездном матче квалификации чемпионата мира-2022 против Сербии. Игрок сделал публикацию в своем Instagram.

Футболист отметил, что считает капитанство в национальной команде одной из самых больших привилегий в своей жизни и очень им гордится. Он также добавил, что бывают трудные времена, когда страдает целая нация. В связи с этим Роналду призвал «поднять голову и принять следующий вызов».

В игре с Сербией, которая прошла в субботу, 27 марта, в добавленное время произошел спорный эпизод. Роналду пробил мимо голкипера, а мяч дошел до линии ворот. Защитник сербов вынес его, и судьи не засчитали гол. Португальцы выразили несогласие с решением арбитров, а Роналду в знак протеста бросил на газон капитанскую повязку и, не дожидаясь финального свистка, покинул поле.

Встреча прошла на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде. Игра завершилась со счетом 2:2.