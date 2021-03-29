Украинский министр ответил на упреки в ношении куртки за 620 тысяч гривен

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ответил на упреки в ношении куртки за 620 тысяч гривен (1 684 598 рублей). Он заявил в интервью «Радио Свобода», что это «полный абсурд».

Так украинский министр прокомментировал информацию о стоимости своей одежды, появившуюся в СМИ. Публикации стали темой обсуждения в Верховной Раде и общественной дискуссии.

«Я думаю, что в больном воображении политиков она действительно существует. Я не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому, что можно купить одежду за такие идиотские средства. С точки зрения стоимости ее. Ну, ее просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд», — объяснил министр.

При этом украинское издание «НВ» сообщило, что министр одевается в куртку итальянского люксового бренда одежды Kiton, стоимость которой составляет около 10 тысяч долларов (759 810 рублей). Также издание утверждает, что в 2019 году Степанов был замечен в пиджаке и рубашке марки Kiton, общая стоимость которых составляла 11 тысяч долларов (835 791 рубль).

Ранее журналисты украинского портала Strana.ua подсчитали стоимость одежды мэра Киева Виталия Кличко. 49-летний мэр появился на публике в куртке люксового бренда Patrick Hellmann, капюшон которой оформлен мехом енота. Стоимость верхней одежды составляет 1990 евро (174 тысячи рублей). Образ Кличко дополнила кепка-восьмиклинка в клетку американской марки Goorin Brothers за 30 долларов (2194 рубля).