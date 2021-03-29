Финляндии предрекли дефицит кофе и ананасов

Представитель финского крупного поставщика продуктов K-group предрек стране дефицит кофе, ананасов и тунца из-за продолжающейся блокировки Суэцкого канала. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat.

По оценкам специалистов, с прилавков в Финляндии исчезнет ряд товаров, в том числе кофейные зерна, ананасы и тунец, если ситуация не разрешится в ближайшую неделю. Кроме того, из-за поставщики вынуждены прорабатывать другие, более затратные маршруты поставок, что приведет к подорожанию продуктов. При этом, как пишет издание, проблемы возникли с транспортировкой не только ввозимых в Финляндию товаров, но и экспортируемых.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). По предварительным данным, контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Утром 27 марта судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Это было первым успехом с начала работ по освобождению контейнеровоза, преграждающего путь 321 судну. Позже стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке носовая часть контейнеровоза.