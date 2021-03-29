В Госдуме оценили критику Климкина стратегии «деоккупации» Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик оценил критику экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина в отношении стратегии «деоккупации» Крыма. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 29 марта.

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«Майдан — вот что было фундаментальной ошибкой страны, а не передача полномочий кабинету министров Украины. Но для Климкина признать этот факт — неприемлемо», — сказал Белик.

Парламентарий подчеркнул, что любые усилия Киева по возвращению Крыма не дадут результата.

По мнению Климкина, фундаментальной ошибкой является передача подготовки реализации проекта кабмину. Он считает, что этим должен заниматься Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

24 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Документ определяет комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом. В документе говорится о необходимости фиксации всех нарушений прав человека в Крыму, усиление работы в международных судах по возмещению экономического ущерба от потери территории.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.