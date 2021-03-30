Туристам из 13 российских городов запретили летать в Турцию

Росавиация приостановила международное авиасообщение с Турцией из 13 российских городов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст телеграммы Федерального агентства воздушного транспорта, разосланной авиакомпаниям.

Как сообщается, туристам из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с 1 апреля запрещено лететь в Турцию и Великобританию.

При этом, международные рейсы из вышеперечисленных городов в другие страны, с которыми Россия возобновила авиасообщение, продолжат осуществляться.

16 марта сообщалось о продлении запрета на авиасообщение с Великобританией, где в конце прошлого года был выявлен новый штамм коронавируса. Новые ограничения будут действовать до 16 апреля включительно. В заявлении говорится, что данное решение принято в целях обеспечения защиты населения страны от распространения нового типа заболевания.

25 марта Россия объявила о возобновлении с 1 апреля авиасообщения с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.