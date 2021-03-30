Россиянин набил тату с логотипом застройщика ради скидки на квартиру

Житель Татарстана набил татуировку с логотипом строительной компании, которая возводит жилой комплекс недалеко от Казани. Россиянин решился на подобный шаг ради скидки на квартиру. Об этом стало известно из видео, опубликованного в сообществе «Что случилось? Казань. Татарстан» во «ВКонтакте».

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На записи видно тело мужчины с набитым на нем логотипом компании и надписью «Френдли-комплекс "ТураНова"». Рядом в качестве образца для мастера лежит небольшой листок с эскизом. Автор видео призвал пользователей сети, риелторов и желающих приобрести новые квартиры брать идею на заметку.

Автор публикации отметил, что за подобную «маленькую татушку» потенциальный житель получит скидку в размере 100 тысяч рублей. По информации «Российской газеты», с помощью акции в компании хотели увеличить продажи. На данный момент неизвестно, решились ли другие покупатели на подобный шаг.

В феврале 2021 года блогерша опубликовала в сети видео, на котором показала сделанную год назад татуировку в виде волны. Вскоре она обнаружила совпадение изображения с рисунком, который нанесен на внутреннюю сторону двери ее холодильника. Оказалось, что женщина случайно скопировала дизайн логотипа производителя бытовой техники.

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