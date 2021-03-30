Затравленная за слова о Тутберидзе олимпийская чемпионка объяснилась

Российская фигуристка Екатерина Боброва объяснила свои слова о тренере Этери Тутберидзе. Спортсменка высказалась в Instagram.

По ее мнению, журналисты «перевернули все с ног на голову», из-за чего в ее высказывании появился неверный посыл. Боброва отметила, что не давала негативной оценки методам Тутберидзе, а лишь подчеркнула ее особо требовательный подход.

28 марта Боброва в интервью «Собеседнику» рассказала, что Тутберидзе в тренировочном процессе может унижать учениц. При этом фигуристка добавила, что тренер штампует чемпионок, а значит, ее система работает. После этого болельщики затравили Боброву в соцсетях.

Боброва, выступавшая в танцах на льду, в составе сборной России становилась победительницей командного турнира на Олимпиаде в Сочи, а также завоевала серебро в аналогичных соревнованиях на Играх в Пхенчхане. Оба раза россиян в женском одиночном катании представляли воспитанницы Тутберидзе.