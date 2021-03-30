Олимпийскую чемпионку затравили за слова о Тутберидзе

Российская фигуристка Екатерина Боброва в cвоем Instagram подверглась травле со стороны болельщиков за слова о тренере Этери Тутберидзе.

Спортсменка опубликовала пост с демонстрацией физических упражнений. Однако большинство комментариев относилось к ее высказыванию о специалисте.

«Катя, ты совсем не думаешь, что говоришь», — написала пользователь с ником lucyfarbman. «Какой стыд и срам. Сказали вы, а стыдно мне почему-то. Вы благодаря Этери стали олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях в Сочи и серебряной — в Корее!» — добавила anibas. «Екатерина, у вас есть доказательства своих слов о группе Тутберидзе? Вообще-то, у нас есть даже статья за клевету», — отметила nastya_v__a.

28 марта Боброва в интервью «Собеседнику» рассказала, что Тутберидзе в тренировочном процессе может унижать учениц. При этом фигуристка добавила, что тренер штампует чемпионок, а значит, ее система работает.

Боброва в составе сборной России становилась победительницей командного турнира на Олимпиаде в Сочи, а также завоевала серебро в аналогичных соревнованиях Игр в Пхенчхане. Оба раза россиян в женском одиночном катании представляли воспитанницы Тутберидзе.