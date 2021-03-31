Украина ввела запрет на ввоз бумаги из России и приготовилась остаться без газет

Дефицит газетной бумаги, который неизбежно возникнет из-за решения правительства Украины запретить ввоз продукции из России, тяжело скажется на издательском рынке страны. Об этом заявил член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский, передает «Страна.ua».

Он напомнил, что пресса Украины в 80-90 процентах случаев печатается на российской бумаге. Из-за решения правительства могут потерять работу до 25 тысяч человек, которые задействованы в данной отрасли, а страна должна приготовиться к сокращениям газет в продаже.

«Про налоги, недополученные в бюджет, промолчу. Единственный Жедачевский [целлюлозно-бумажный] комбинат был закрыт лет семь назад. Остается бумага из Белоруссии. И в несколько раз дороже бумага из Европы и Китая», — заявил Чернявский.

Он спрогнозировал, что в ближайшие 10 дней «рынок что-то успеет довезти», но дальше поставки пойдут из Белоруссии и стран-членов Европейского союза (ЕС), что приведет к удорожанию сырья,

Ранее 31 марта сообщалось, что правительство Украины ужесточило санкции против России, запретив ввоз из страны пшеницы, ржи и подсолнечного масла. В приложении к постановлению говорится, что перечень запрещенных к ввозу в страну товаров пополнился газетной и туалетной бумагой, крафт-бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями, моющими средствами, ящиками, коробками, мешками, пакетами, инструментами для бурения, колесами и их частями.

Ряд стран, в том числе Украина, США и ЕС, ввели ограничительные экономические меры в отношении России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к стране, а затем — с конфликтом в Донбассе. Россия неоднократно указывала, что не имеет отношения к вооруженному противостоянию, а присоединение полуострова прошло на законных основаниях, и вводила контрсанкции, в том числе эмбарго на ввоз ряда продуктов. Ограничения неоднократно продлевались.