Появились фото и видео из кабины «вездехода Путина»

Петербургские журналисты прокатились на вездеходе BV-206 «Лось» — за рулем подобного транспортного средства президент России Владимир Путин провел недавние выходные в тайге. Фотографии и видео, а также детали поездки появились на сайте «Фонтанки».

На размещенных в сети кадрах, в частности, запечатлена кабина машины, ее руль, панель управления и дополнительная секция с сиденьями для пассажиров. На видео видно, как «Лось» двигается по бездорожью и преодолевает препятствия.

В издании пояснили, что журналисты побывали на площадке альянса компаний «Восток-Запад» в Сертолово под Петербургом — организация занимается наполнением и ремонтом «Лосей». Вездеход, который опробовали репортеры, оснащен импортной коробкой передач, литовской межсекционной балкой, произведенной на заводе, функционирующем еще с советских времен, а также дизельным двигателем Mercedes 606. Максимальная скорость, которую подобный BV-206 развивает на суше, — 45 километров в час, в воде — 5 километров в час.

Отмечается, что двухсекционный вездеход BV-206 был разработан шведской компанией Haegglunds в 1974 году для военных целей. Спустя пару десятков лет компанию приобрела британская BAE Systems, и после этого вездеход перестали производить. В настоящее время оставшиеся модели ремонтируют в специализированных ателье.

Вдобавок входящий в ГК ГАЗ Заволжский завод гусеничных тягачей в течение нескольких лет с 2012 года производил модификацию «Лося» — ГАЗ-3351 (на данный момент представлен лишь ее утяжеленный аналог ГАЗ-3344). Теперь в России модифицированных «Лосей» используют, как правило, для спасательных операций, охоты, научных и арктических экспедиций, снабжения станций по добыче и сжижению природного газа.

Владимир Путин отдыхал в тайге 21 марта, в поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Президент катался на вездеходе и побывал в мастерской, в которой министр занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.