Ученый рассказал об опасности смартфона для мозга

Смартфон стал для современного человека своего рода «внешней памятью». Это в интервью радио Sputnik констатировал доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова, психофизиолог Александр Каплан.

Ученый пояснил, что использование гаджета в качестве запоминающего устройства приводит к ухудшению собственной памяти. Так, если часто смотреть на экран, чтобы узнать расписание или вспомнить что-либо, то мозг привыкает к таким подсказкам. «Понятно, что как мышцы атрофируются без движения, так и ответственные за память механизмы мозга слабеют при отсутствии полноценной занятости», — сравнил он.

При этом Каплан уточнил, что не призывает отказываться от смартфонов. По его словам, достаточно будет разумно подходить к использованию гаджетов и не проводить в них все свободное время.