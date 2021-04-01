Пропавшую лауреатку премии «Эмми» нашли мертвой под грудой мусора

Лауреатку телевизионной премии «Эмми», художника-постановщика Эвелин Сакаш, пропавшую в прошлом году, обнаружили мертвой под грудой мусора в собственном доме в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя полиции.

66-летняя женщина была найдена во вторник, 30 марта, лежащая на полу своей кухни под горой мусора. В последний раз ее видели живой 30 сентября 2020 года. Тело обнаружила сестра Эвелин, которая разыскивала ее и пришла к ней в жилище вместе с уборщицей, нанятой для наведения порядка.

Эвелин Сакаш работала над такими фильмами как «Русалки» 1990 года и «Все еще Элис» 2014 года. В 2003 году она выиграла телевизионную премию «Эмми» за фильм «Между львами».

Ранее сообщалось о смерти американской актрисы, обладательницы премии «Эмми» Джессики Уолтер. Она скончалась 24 марта в возрасте 80 лет. Причина ее смерти не уточняется. Джессика Уолтер наиболее известна благодаря таким шоу, как «Задержка в развитии» и «Улицы Сан-Франциско». В 1975 году она получила «Эмми» за сериал «Эми Прентисс».