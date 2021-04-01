Тутберидзе отреагировала на слухи о возвращении Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на слова директора спортивной школы «Самбо-70» Рената Лайшева о желании Александры Трусовой вернуться к наставнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тутберидзе не стала подтверждать слухи о возможном возвращении фигуристки. При этом тренер отметила, что Лайшев не имеет отношения к работе ее группы и не может давать подобные комментарии.

Ранее 1 апреля в академии Евгения Плющенко опровергли слова Лайшева. Последний заявил о желании Трусовой возобновить работу под руководством Тутберидзе.

Фигуристка начала заниматься у Плющенко перед стартом сезона. Под руководством тренера она выиграла бронзу на чемпионате мира, уступив в борьбе за золото Анне Щербаковой — ученице Тутберидзе.

Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.