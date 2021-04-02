Сбежавший из «Ахмата» африканец объяснился

Нападающий грозненского «Ахмата» Аблай Мбенг, выступающий на правах аренды за минское «Динамо», рассказал о причинах побега из российского клуба. Интервью с игроком опубликовано на канале минчан в YouTube.

Сенегалец отметил, что первый контракт с грозненцами был подписан на четыре месяца, затем соглашение продлили на четыре года. Форвард заявил, что ему было сложно адаптироваться к российскому футболу, а также к холодному климату.

Мбенг подписал арендное соглашение с «Динамо» 29 марта. Игрок будет выступать за минский клуб до конца нынешнего сезона.

В начале февраля спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о том, что Мбенг самовольно покинул расположение команды в августе 2020-го и не выходит на связь. Он также заявил, что клуб пожаловался на сенегальца в Международную федерацию футбола (ФИФА).