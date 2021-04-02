Аналог Су-57 назвали крупнейшей ошибкой ВВС США

Создание истребителя четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle, называемого аналогом российского самолета пятого поколения Су-57, может быть крупнейшей ошибкой Военно-воздушных сил (ВВС) США, пишет американский журнал The National Interest.

Согласно изданию, самая совершенная модификация F-15 Eagle не выдержит удара современных российских и китайских ракет классов «земля-воздух» и «воздух-воздух». Причину этого в журнале видят в том, что в F-15EX Advanced Eagle не используются стелс-технологии.

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The National Interest напоминает, что новый истребитель может переносить до 22 ракет класса «воздух-воздух». «Не имеет значения, сколько ракет F-15EX может нести, если он не прослужит достаточно долго, чтобы их использовать», — пишет издание, отмечая, что американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в «режиме зверя», предполагающем потерю малозаметности, может переносить до 16 таких ракет.

В марте издание The Drive сообщило, что истребителю F-15E Strike Eagle добавили новую задачу, заключающуюся в транспортировке умных бомб для самолетов пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем в мире, дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.