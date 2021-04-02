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Франция испугалась зависимости от России из-за «Северного потока-2»

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Клеман Бон
Клеман Бон
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж опасается зависимости от России из-за «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире местного телеканала Бон также напомнил слова президента Эммануэля Макрона о настороженности в отношении проекта. По словам госсекретаря, у Парижа и Берлина разные позиции по газопроводу.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.

В четверг, 1 апреля, оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — сообщила, что степень готовности газопровода составляет 95 процентов.

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