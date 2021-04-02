США случайно ввели санкции против владельца ресторана и спохватились через месяц

США случайно ввели санкции против владельца итальянского ресторана и спохватились спустя несколько месяцев. Об этом пишет BBC News.

В один из санкционных списков, который экс-президент Штатов Дональд Трамп подписал в последние дни на должности, попал некий Алессандро Баццони. Он якобы причастен к нефтяному экспорту Венесуэлы — именно этого вопроса касались американские меры.

Однако вскоре оказалось, что Вашингтон перепутал Баццони с его полной тезкой, владельцем ресторана в итальянской Вероне. Ресторатора убрали из санкционного списка через еще несколько месяцев — это произошло только весной. Опрошенные BBC News юристы утверждают, что США регулярно совершают подобные ошибки, когда вводят новые санкции.

США активно борются с нефтяным экспортом Венесуэлы и вводят санкции не только против покупателей нефти, но и против перевозящих ее танкеров. Отношения между странами ухудшились после того, как в январе 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. О его поддержке заявили США и большинство стран Евросоюза. Действующий лидер Николас Мадуро назвал это попыткой государственного переворота. Его поддержали Россия, Белоруссия, Китай, Иран, Турция, Сирия, Куба и Никарагуа.

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