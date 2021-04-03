Сотникова назвала причину провальных выступлений Трусовой

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова назвала причину провальных выступлений российской фигуристки Александры Трусовой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Сотникова посчитала, что дело в психологических проблемах и внешнем давлении. «Советую поработать с психологом. Будет обидно, если Трусова с ее уникальным контентом останется в Пекине без награды. Впрочем, туда еще надо попасть», — заявила она, добавив, что конкуренция в следующем сезоне обострится до предела после перехода юниорок Камилы Валиевой, Майи Хромых и Дарьи Усачевой.

Трусова провалила короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме. Она сорвала каскад и заняла 12-е место, набрав 64,82 балла. После этого россиянка заявила самую сложную произвольную программу в истории женского фигурного катания с пятью четверными прыжками. Три из них спортсменка приземлила, благодаря чему смогла занять на турнире итоговое третье место.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. Также на ее счету бронза на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.

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