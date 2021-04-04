Пропустивший гол после удара с чужой половины поля вратарь объяснился

Голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко объяснил пропущенный мяч после удара с чужой половины поля в игре с «Волгарем». Вратарь высказался в своем Instagram.

Футболист отказался признавать в эпизоде собственную ошибку. Он отметил, что оказался далеко от ворот из-за философии игры команды. «Если окажется нужно, я буду играть еще выше», — добавил вратарь.

Солдатенко пропустил мяч в концовке игры 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игрок «Волгаря» Александр Болонин перехватил мяч и нанес удар со своей половины поля, перебросив вышедшего из ворот голкипера.

Встреча прошла в субботу, 3 апреля. Победу со счетом 1:0 одержал «Волгарь».