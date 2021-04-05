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В ВОЗ посоветовали больным COVID-19 избегать контактов с животными

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует больным COVID-19 избегать контактов с домашними питомцами, чтобы не заразить их. Об этом РИА Новости сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, если вирус перейдет от человека к животному, возможны генетические мутации инфекции. «Эти изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей», — пояснила она.

Вуйнович отметила, что люди могут инфицировать собак, кошек, норок, тигров, львов и енотовидных собак. Влияние вируса на других зверей пока изучается, чтобы понимать, какие живые организмы наиболее восприимчивы к вирусу и могут стать потенциальными «животными-резервуарами». Эти знания помогут избежать новых новых вспышек COVID-19 в будущем.

Ранее Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что на следующем этапе пандемии будет происходить заражение домашних и сельскохозяйственных животных. Из-за этого возбудитель будет постоянно жить рядом с человеком и эволюционировать.

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