У многодетной семьи из российского города «растаял» балкон

В квартире многодетной семьи из города Омска обвалился балкон. По словам владелицы жилья, перекрытие фактически «растаяло». Об этом сообщает NGS55.RU.

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Инцидент произошел в жилом доме на улице 6-я Линия. Владелица одной из квартир сняла на видео, как она открывает балконную дверь и видит перед собой только металлические перила. Бетонная плита, служившая полом балкона, упала вниз на снег.

«Сидели на кухне, услышали грохот, напугались. Вышли проверять, откуда звук. У нас растаял балкон, ребят. Его просто больше нет, он там, внизу. Пришла весна. У кого-то тает снег, а у нас — балкон», — пояснила россиянка. Из-за обрушения никто не пострадал.

Дом, в котором проживает семья с тремя детьми, был построен в 1945 году. Владельцы квартиры переехали туда два года назад. По данным Telegram-канала Mash Siberia, обрушение могла спровоцировать снежная глыба — коммунальщики не убрали вовремя наледь, из-за чего она упала на балкон и начала таять. Проблемный участок осмотрели представители управляющей компании. Они пообещали принять решение по поводу восстановления перекрытия.

В марте житель Смоленска отсудил у застройщика сотни тысяч рублей за ошибки в строительстве. По данным экспертизы, балконные ограждения и витражное остекление были выполнены с нарушениями, что создавало опасность для жителей. Изначально застройщик отказался исправлять недочеты, но вскоре попал под суд.

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