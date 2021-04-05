На развитие промышленности в регионах выделили по 40 миллионов рублей

Правительство выделило на развитие промышленности в российских регионах миллиард рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Всего субсидии получат 25 субъектов РФ. Таким образом, их средний размер составит 40 миллионов рублей. «В их числе — республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области, в которых ранее с рабочими поездками побывал председатель правительства [Михаил Мишустин]», — сообщили в пресс-службе.

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Предполагается, что средства будут использованы на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования, лизинговые платежи, оплату необходимых инфраструктуры и ресурсов.

Также необходимым условием предоставления помощи станет создание в каждом из регионов новых рабочих мест привлечение предприятиями частные инвестиции.

Правительство рассчитывает, что выделенные средства позволят «простимулировать инвестиционную активность в регионах и повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности».

1 апреля президент США Джо Байден представил новый план по спасению национальной экономики от последствий пандемии коронавируса. Стимулирующие субсидии из федерального бюджета составят в общей сложности 1,9 триллиона долларов; 300 миллиардов из них будут адресованы испытывающим сложности промышленным предприятиям.