Дочь российского миллионера опровергла свое присутствие на голых фото в Дубае

Дочь российского миллионера Максима Воронина Алина, которая предположительно снималась обнаженной на балконе отеля в Дубае, опровергла свое присутствие на откровенных снимках. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Подъем».

В беседе с журналистами девушка заявила, что не участвовала в фотосессии, из-за которой полицейские поместили под стражу 40 человек. По ее словам, в последний раз она была в Дубае в 2010 году вместе с родителями. Воронина намерена подать жалобу в прокуратуру по статье 128.1 («Клевета») УК РФ на издание Mash.

«Уверена, что в современном мире пересечение границы другого государства прекрасно отслеживается и полностью доказуемо», — сказала дочь олигарха, добавив, что ждет опровержения со стороны редакторов Mash.

В субботу, 3 апреля, в соцсетях появились видеоролики и фотографии, на которых более десяти девушек позировали на камеру голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы. Сами девушки оказались гражданками России, Украины, Молдавии и Белоруссии.

Известно, что задержанным моделям грозит до шести месяцев заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 105 тысяч рублей). При этом организатор мероприятия может отправиться в тюрьму на 1,5 года и получить штраф в размере 50 тысяч дирхамов (приблизительно миллион рублей).