Оппозиция обвинила Зеленского в желании узурпировать власть

Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили президента Украины Владимира Зеленского в желании узурпировать власть при помощи санкций против собственных граждан. Сообщение об этом появилось на официальном сайте партии.

Парламентарии отметили, что решение о введении ограничений против украинских компаний и граждан, последние из которых были приняты в конце марта, не более чем внесудебная расправа с целью устранить политических конкурентов. «Это уже вошло в преступную традицию — правосудие в Украине уничтожается, а незаконная расправа осуществляется путем произвола Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)», — говорится в сообщении.

В партии добавили, что для осуществления планов по устранению из информационного поля украинских оппозиционных сил Зеленский также заблокировал работу Конституционного суда, незаконно прекратив полномочия его членов. «В итоге сегодня суд бездействует и будет бездействовать в ближайшие месяцы, а может быть, и годы», — заявили депутаты.

В ОПЗЖ подчеркнули, что тем самым руководство страны нарушило принцип презумпции невиновности и лишило попавших под санкции возможности оспорить эти меры в суде. Утверждается, что теперь ее члены будут добиваться ответственности для Зеленского и членов СНБО «за противоправные и антиконституционные действия».

23 марта СНБО во главе с президентом было принято решение о введении санкций против ряда российских СМИ, в том числе «Ленты.ру». Экономические ограничения ввели также в отношении физических и юридических лиц из России и Украины.

До этого Совет на внеочередном заседании ввел санкции против председателя политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и связанных с ними физических и юридических лиц. Причиной стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма.