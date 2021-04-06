Россиян обяжут отчитаться о криптовалюте

Изменения в Налоговый кодекс, которые готовятся ко второму чтению в Госдуме, сохранят требования к гражданам и компаниям отчитываться о владении криптовалютой, несмотря на многочисленные критические отзывы. Об этом свидетельствует ответ Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО «Цифровая экономика», пишет «Коммерсантъ».

В первом чтении, прошедшем полтора месяца назад, законопроект предполагал норму об обязательном декларировании цифровой валюты и штрафы для тех, кто не включил прибыль или доходы от операций с криптовалютой. Оценивать стоимость такого актива ФНС хотела самостоятельно, чтобы впоследствии рассчитывать размер штрафов.

Его раскритиковали в президентском совете по кодификации, правовом управлении Госдумы, комитете по бюджету и комитете по законодательству. Однако ведомство отвергло критику и продолжает требовать резкого ужесточения регулирования.

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Как отмечает преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов, ФНС подменяет устанавливаемое законом о цифровых финансовых активах «право проинформировать налоговый орган об обладании криптовалютой и о совершении операций с ней» на свою трактовку. И в ней речь идет о праве «сообщать о получении права на криптовалюту, подавать отчеты об операциях с криптовалютой и о ее остатках», что равносильно обязанности.

Член Ассоциации юристов России Михаил Успенский, готовивший в числе прочих замечания к законопроекту, отмечает, что подход позволяет ввести уголовную ответственность за сокрытие активов. Именно на этом ранее настаивал Минфин.

По мнению Кириллова, если закон примут в нынешнем виде, то пострадают в первую очередь обычные граждане, которые решили поэкспериментировать с криптовалютой и купили небольшое ее количество. Мошенники, полагает эксперт, уйдут в другие юрисдикции или найдут способ уйти от ответственности с помощью анонимности. Отдельно, отмечает Успенский, ФНС не слишком задумывается о вопросе, над которым бьются налоговые службы всего мира, а именно об определении стоимости.

Ранее сообщалось, что PayPal разрешил пользователям из США расплачиваться в онлайн-магазинах по всему миру с помощью криптовалюты. О планах разрешить использовать криптовалюту USD Coin при транзакциях в своей сети объявила платежная система Visa.

Между тем глава ВТБ Андрей Костин уверен, что криптовалюты обречены, поскольку ни одна государственная финансовая система не позволит им существовать