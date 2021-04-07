Девушка рассказала о случайно купленном за один доллар iPhone

Девушка по имени Стефани (Stephanie) из США рассказала о случайно купленном за один доллар iPhone: она приобрела потерянные почтовые посылки, в которых оказались ценные вещи. Видео распаковки опубликованы на ее странице @caloriequeen14 в TikTok.

Пользовательница рассказала, что приходит на специальную встречу в Лас-Вегасе, штат Невада, где покупает десятки пакетов. Она уверяет подписчиков, что приобретать невостребованные почтовые посылки абсолютно законно.

В первом видео из этой серии Стефани сомневалась насчет легальности такого занятия: «Не спрашивайте меня, насколько это законно, но на встрече по обмену в Лас-Вегасе вы можете купить потерянную почту за один доллар». Позже она делится, что приобрела уже 100 таких посылок «просто для удовольствия», чтобы посмотреть, что получит.

Так, девушка уже получала карту Visa на 50 долларов, iPod, iPhone и AirPods. Также ей попадалось множество украшений, в том числе золотое новое ожерелье от американского дизайнера Майкла Корса (Michael Kors). Кроме того, Стефани часто находит подарочные карты, однажды ей попалась карта на 60 долларов на покупку в магазине Apple.

В марте житель штата Южная Каролина купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл два крупных джекпота. Мужчина утверждает, что намеренно выбрал одинаковые билеты с числами 2, 4, 5, 6 и 9. «Если я собираюсь сыграть только раз, то чем больше, тем лучше», — объяснил он.