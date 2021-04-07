Дисквалифицированный олимпийский чемпион из России оправдался за допинг

Дисквалифицированный олимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Сильнов оправдался за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит РИА Новости.

Российский спортсмен заявил, что не принимал допинг и намерен оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), подав апелляцию.

О дисквалификации Сильнова и Натальи Антюх стало известно ранее 7 апреля. Срок отстранения спортсменов будет отсчитываться с 7 апреля 2021 года. Кроме того, все результаты, показанные Антюх и Сильновым с 30 июня 2013 года и 8 июля 2013 года соответственно, будут аннулированы.

Сильнов стал победителем Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в высоту. В его активе также золото на чемпионате Европы-2006. Спортсмен объявил о завершении карьеры в декабре 2016 года.