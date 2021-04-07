На Урале впервые выявили южноафриканский штамм COVID-19. Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что в регионе был зарегистрирован южноафриканский штамм коронавируса, его цитирует E1.ru News

Также во вторник, 6 апреля, в Свердловской области зарегистрировали первый случай заражения британским штаммом коронавируса.

«На самом деле, мы давно начали работу по выявлению атипичных вирусов, которые могли бы циркулировать на территории области. Мы отправили порядка 110 проб — это лица с атипичным протеканием заболевания, это привитые заболевшие [пациенты], это дети, которые обычно не болеют», — пояснил Козловских.

Он добавил, что британский вариант вируса выявили у женщины, которая вернулась из Турции. Южноафриканский подтип вируса обнаружен у вернувшейся из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пациентки, которая уже выздоровела. По словам Козловских, дальше штаммы в регионе не распространились.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что главным источником завозных случаев коронавируса в России стала Турция.

Перед этим глава Роспотребнадзора рассказала о том, что на территории России есть еще неопознанные в мире штаммы COVID-19, которые имеют мутации, отличающиеся от британского, южноафриканского или бразильского вариантов вируса. Согласно ее словам, сейчас проводятся исследования для того, чтобы оценить их эпидемиологическую значимость.