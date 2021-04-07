Бывший баскетболист российского клуба жестоко избил девушку и попал на видео

Бывший баскетболист красноярского «Енисея» Дариус Моррис жестко избил свою девушку Кристен Евангелин. Доказательства пострадавшая выложила в Instagram.

В посте присутствует видео со скрытой камеры, на которой спортсмен бьет подругу. Евангелин опубликовала фото своего лица, на котором видны множественные синяки и гематомы.

По информации TMZ, инцидент мог произойти в апреле прошлого года. Тогда Евангелин обратилась в полицию по поводу избиения, но затем от показаний отказалась.

Моррис был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2011 году во втором раунде. В Северной Америке он играл за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Бруклин Нетс» и несколько других клубов. В России в сезоне-2019/2020 выступал за «Енисей» как защитник.