Девушка показала внешность парня через 1,5 года отношений и была обругана в сети

Девушка продемонстрировала внешность своего парня спустя полтора года отношений и была обругана пользователями сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах пользовательница с никнеймом @hollymillstbe показала фотографии возлюбленного. На первом снимке молодой человек запечатлен за одну неделю до знакомства с героиней. На фото видно его спортивную фигуру, ухоженные прическу и щетину. После этого девушка разместила кадр, сделанный спустя полтора года со дня начала их отношений. На нем заметно, что парень поправился и отрастил волосы и густую бороду. Пост набрал 87 тысяч просмотров.

Юзеры не одобрили публикацию блогерши и высказали негодование в комментариях. «А теперь представьте, если бы ее бойфренд сделал такое же видео про нее», «Надеюсь, ему не стало обидно от этого ролика. Я бы расплакалась, если бы мой парень сделал такое про меня», «Если честно, он все равно выглядит лучше тебя», «Это как-то грубо», «Пассивная агрессия чистой воды», — писали они.

В феврале парень «улучшил» фигуру любившей его девушки в фотошопе и вызвал гнев в соцсетях. Блогерша опубликовала видео в TikTok и рассказала, как ее обидел молодой человек, которого она любила на протяжении нескольких лет. По ее словам, он прислал ей отредактированный кадр, на котором она выглядит худее, чем в реальной жизни, со словами: «Я бы хотел, чтобы ты была такой».