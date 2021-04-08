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Назван регион России с самым низким уровнем безработицы

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе. В данном регионе он составил 2,4 процента, сообщает RT со ссылкой на подсчеты Росстата.

Далее идут Москва — 2,6 процента, Санкт-Петербург — 2,9 процента, Ханты-Мансийский автономный округ — 3 процента и Тюменская область — 3,6 процента.

При этом регионом с самым высоким уровнем безработицы названа Ингушетия. Доля безработных людей там составляет 29,8 процента. В пятерку антилидеров рейтинга также входят Чечня — 18,5 процента, Тува — 18 процентов, Дагестан — 15,7 процента и Северная Осетия — 15,4 процента.

Общий уровень безработицы по России — 5,8 процента. На 2020 год в стране было официально зарегистрировано 4,3 миллиона нетрудоустроенных, из них 2,2 миллиона — мужчины.

Ранее сообщалось, что правила выплаты максимального пособия по безработице в размере 12 тысяч 130 рублей изменились, теперь его будут платить в течение трех месяцев с первой выплаты. Через три месяца размер пособия сократится до пяти тысяч рублей. Постановление правительства вступает в силу 8 апреля.

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