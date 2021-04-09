Армию Великобритании из-за России перевели в режим повышенной готовности

Армию Великобритании перевели в режим повышенной готовности из-за передвижений войск на территории России. Об этом сообщили The Daily Mirror источники в британском правительстве.

«Агрессивные передвижения российских войск у границ Украины вызвали озабоченность в Министерстве обороны. Ситуация постоянно отслеживается. Я бы охарактеризовал ее как нарастающий кризис», — сказал собеседник издания.

В правительстве Британии и военном командовании также заявили, что наблюдают за событиями в регионе «с растущим беспокойством».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил перемещение российских войск и подчеркнул, что на своей территории страна имеет право дислоцировать войска по своему усмотрению.

8 апреля пять стран Запада — США, Великобритания, Канада, Литва и Польша — обсудили «рост российской военной активности» у границ Украины. 2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел стран Евросоюза решили обсудить «военную активность России вокруг Украины».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.