Мир
 
Последние новости
Рассекречены документы о первых космонавтах СССР
В Совфеде рассказали о привыкшем к «словесному поносу» Киеве
Делегация из Бразилии посетит производство «Спутника V» в России
В Норвегии у семи человек выявили коронавирус через два месяца после прививок
В Пентагоне высказались о возможной отправке кораблей в Черное море
Два трупа нашли в общественном туалете в центре Москвы
Клуб НХЛ избавится от россиянина
Австрия задумалась о самостоятельной регистрации «Спутника V»
Более 50 человек умерли в Швейцарии после прививки от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Армию Великобритании из-за России перевели в режим повышенной готовности

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Армию Великобритании перевели в режим повышенной готовности из-за передвижений войск на территории России. Об этом сообщили The Daily Mirror источники в британском правительстве.

«Агрессивные передвижения российских войск у границ Украины вызвали озабоченность в Министерстве обороны. Ситуация постоянно отслеживается. Я бы охарактеризовал ее как нарастающий кризис», — сказал собеседник издания.

В правительстве Британии и военном командовании также заявили, что наблюдают за событиями в регионе «с растущим беспокойством».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил перемещение российских войск и подчеркнул, что на своей территории страна имеет право дислоцировать войска по своему усмотрению.

8 апреля пять стран Запада — США, Великобритания, Канада, Литва и Польша — обсудили «рост российской военной активности» у границ Украины. 2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел стран Евросоюза решили обсудить «военную активность России вокруг Украины».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russia-Ukraine crisis could explode into war in days as UK commanders on 'high alert'
Франция призвала Россию объяснить передвижение войск на границе с Украиной
Глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за «угрозы миру»
Пять стран Запада заявили о росте военной деятельности России рядом с Украиной