Глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за «угрозы миру»

Глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау срочно выехал в Киев из-за «угрозы миру». Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте польского МИД.

«Сегодня, 8 апреля, состоится чрезвычайный, срочный визит министра Збигнева Рау в Киев в свете угрозы миру у границ Украины», — сказано в сообщении.

Ранее в тот же день стало известно, что пять стран Запада — США, Великобритания, Канада, Литва и Польша — обсудили «рост российской военной активности» у границ Украины.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел стран Евросоюза решили обсудить «военную активность России вокруг Украины».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.