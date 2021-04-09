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Сборная России по биатлону останется без главного тренера

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Валерий Польховский
Валерий Польховский
Фото: Евгений Тумашов / ТАСС

Сборная России по биатлону останется без главного тренера Валерия Польховского. Об этом президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил в интервью YouTube-каналу организации.

По информации источника, 67-летний специалист покинет пост по состоянию здоровья. До 31 мая он останется в должности, а затем она станет вакантной. Глава СБР заявил, что к этому времени должна быть предложена кандидатура на замену.

В феврале этого года Польховский пропустил чемпионат мира по биатлону из-за плохого самочувствия. Он был госпитализирован и во время турнира находился под наблюдением российских медиков.

В прошедшем сезоне российские биатлонисты завоевали одну медаль на мировом первенстве в мужской эстафете. В общем зачете Кубка мира отечественная команда заняла пятое место, выиграв семь наград.


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