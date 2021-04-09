Два трупа нашли в общественном туалете в центре Москвы

В центре Москвы в кабинке общественного туалета на Краснопресненской набережной нашли два трупа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, причиной смерти двух человек могла стать передозировка неизвестными веществами. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в поселке Славянка Приморского края полицейские нашли труп и задержали подозреваемого в убийстве благодаря анонимному письму, в тексте которого сообщалось, что в подвале жилого многоквартирного дома спрятан труп. Прибывшие на указанное место полицейские обнаружили тело 43-летнего мужчины с колото-резаными ранами.