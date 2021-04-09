Глава Духовного управления мусульман обвинил татарского муфтия в сектантстве

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий шейх Равиль Гайнутдин обвинил татарского лидера мусульман Камиля Самигуллина в распространении сектантских учений. Соответствующее обращение к президенту Татарстана Рустаму Минниханову опубликовано на сайте организации.

Гайнутдин написал, что поводом для обращения к Минниханову послужил скандал «вокруг тафсира — толкования Священного Корана, изданного на татарском языке» под руководством Самигуллина в 2019 году. «Без сомнения, трактовка исламских положений, представленная в данном тафсире, есть не что иное, как грубая попытка внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага, к числу приверженцев которой принадлежит нынешний муфтий Татарстана», — добавил он, отметив, что подобные положения и ранее включались в литературу издательского дома при республиканском ДУМ, но никогда не появлялись в толковании Корана.

По мнению Гайнутдина, подобные действия могут иметь пагубные последствия. «Привнесение чуждых идеологий и традиций для татарского народа, равно как и для стабильности России, будет губительно», — указал он.

В заключение глава российского ДУМ призвал Минниханова не допустить размывания и расшатывания духовного пространства Татарстана, а также ухода духовенства «из русла срединного ислама в те или иные сектантские школы и течения».

Газета «Коммерсантъ» уточнила, что Гайнутдин имел в виду фразу в сноске к одному из аятов: «Если вы отчаетесь в ваших делах, просите помощи у обитателей могил». Ее можно истолковать как призыв обращаться не к Аллаху, а к душам умерших, а это противоречит постулату единобожия.