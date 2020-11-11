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Российские мусульмане оценили запрет браков с иноверцами

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) России заявили, что запрет браков с иноверцами отражает только позицию Совета улемов, а не всей организации. С такой оценкой богословского заключения выступил заместитель председателя ДУМ Дамир Мухетдинов, передает РИА Новости в среду, 11 ноября.

«Это решение отражает позицию Совета улемов как одного из многочисленных органов ДУМ. Этот орган самостоятельно принимает постановления. Есть высшая инстанция — пленум и съезд», — пояснил Мухетдинов.

Совет улемов занимает в структуре ДУМ место совещательного коллегиального органа. К улемам относятся богословы, правоведы и другие религиозные деятели. Они, в частности, готовят религиозно-правовые заключения по разным вопросам.

О том, что российским мусульманам запретили браки с людьми другой веры, стало известно ранее. В сети появился документ, согласно которому «межконфессиональные браки недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия». В брак с мусульманином может вступить только та немусульманка, которая выражает готовность следовать предписаниям Корана. В духовном управлении убеждены, что такое условие необходимо, поскольку двух близких людей должны связывать единые жизненные ценности для прочности союза.

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