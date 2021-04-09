Жителей российского Заполярья обеспечат собственными овощами из теплиц

Два высокотехнологичных тепличных комплекса будут построены к концу следующего года в Анадыре и самом северном городе России Певеке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотки.

Строительство объектов начнется летом 2022 года. Площадь каждой теплицы составит 0,6 гектара, в обеих планируется выращивать по 400 тонн овощей в год. Таким образом власти планируют обеспечить жителей российского Заполярья свежими овощами собственного производства.

«В условиях Крайнего Севера такие проекты необходимы. В таком холоде не так просто выращивать что-то, а благодаря современным тепличным комплексам удастся обеспечивать население собственной продукцией», — сказали агентству в ведомстве, уточнив, что к 2024 году местными овощами будет обеспечено 8,4 процента населения региона.

В 2019 году в Норильске началось строительство тепличного комплекса нового поколения, который может работать при температуре ниже 55 градусов.