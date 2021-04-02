В РАН захотели создать в Якутии альтернативное всемирное хранилище семян

В Российской академии наук (РАН) захотели создать в Якутии свое международное криохранилище семян как альтернативу тому, что существует в скале на острове Западный Шпицберген. Об этом рассказал президент РАН Александр Сергеев, передает ТАСС.

Он отметил, что существующее Всемирное криохранилище, где все страны хранят образцы семян растений, начинает разрушаться из-за таяния вечной мерзлоты. По его словам, в такой ситуации было бы правильно подумать о другом месте для хранения семян, организовать его можно в российской Арктике. «Эта инициатива, мне кажется, будет очень своевременной, если мы ее сформулируем», — сказал Сергеев, предложив озвучить эту идею в Арктическом совете, где Россия будет председательствовать следующие два года.

Глава РАН добавил, что несколько лет назад якутские ученые сделали небольшое криохранилище с десятью тысячами экземпляров растений. Оно находится на глубине 12 метров, внутри круглый год поддерживается температура в районе минус десять градусов.

Всемирное семенохранилище на Шпицбергене находится на глубине в 130 метров. Собственный отсек в нем имеет каждая страна. В 2020 году в банке находилось более 900 тысяч семян, общая вместимость склада составляет 2,25 миллиарда образцов.