Спортсмен попытался потребить десять тысяч калорий за день и поделился опытом

19-летний спортсмен по имени Винни попытался потребить десять тысяч калорий за день в рамках челленджа и поделился опытом. Видео, опубликованное на его странице @vinniemurphy1 в TikTok, стало вирусным и набрало более 600 тысяч просмотров.

Спортсмен показал, что он ел в течение дня, чтобы набрать необходимое количество калорий.

Он начал день с завтрака, который состоял из овсянки, шоколадной пасты, конфет M&M's и молочного шоколада, а также трех булочек. Так, к 7:20 утра парень уже успел набрать 1939 калорий. Затем он направился в «Макдоналдс», где съел ланч из 1785 калорий. «Честно говоря, я не чувствую себя так ужасно после этого, но нам просто нужно посмотреть, как все пойдет к концу дня», — поделился блогер.

Также он показал на видео, как съедает в машине пакет с пятью печеньями и добирает еще 995 калорий до 4719. После этого ему стало немного хуже, однако он не прекратил эксперимент. В обед блогер съел куриные наггетсы и чипсы, покрытые соусом барбекю, после чего общее количество потребленных калорий достигло 5960.

Позже спортсмен съел три рахат-лукума и трюфельные конфеты. «Я сделал столько, сколько мог. У меня 8,5 тысячи калорий — я не собираюсь лгать вам. Если я съем еще хоть один кусок, меня вырвет, так что я оставлю это», — заключил тиктокер.

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