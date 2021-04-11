Раскрыт способ выгодно погасить ипотеку

Для более выгодного закрытия ипотеки при досрочном погашении рекомендуется уменьшать ипотечный платеж, а не срок кредита. Такой способ раскрыла заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в разговоре с Ura.ru.

«Безопаснее сначала снизить ежемесячный платеж до комфортных значений, чтобы сократить риск невыплат на случай непредвиденных обстоятельств, но при этом продолжать платить как минимум уже привычную сумму ежемесячного платежа, направляя образовавшуюся в результате его сокращения дельту на дальнейшее досрочное гашение кредита», — сказала она.

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По словам президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, также можно оставить платеж прежним, но сократить срок кредита. Переплата при этом все равно будет меньше, отметила она. «Путь один — вы приносите деньги дополнительные, которые не предусмотрены ежемесячным платежом. Дальше кредитный менеджер делает расчет», — объяснила специалист.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что в России наблюдаются признаки завершения бума на рынке ипотечного кредитования. Как отметил эксперт, объемы ипотечного кредитования достигли исторического максимума в октябре 2020-го, но уже в феврале 2021-го они снизились на 26 процентов.