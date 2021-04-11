Историк описал церемонию похорон принца Филиппа

Королевский траурный протокол в Великобритании предусматривает два вида похорон: государственные и церемониальные. Принца Филиппа похоронят согласно второй традиции. Церемонию в беседе с телеканалом «360» описал историк погребальной культуры Михаил Питателев.

Так, прощание с членом монархической семьи состоит из нескольких этапов. Первый, по словам специалиста, — это официальное объявление о смерти. Если бы принц был наследником престола, гроб с его телом поставили бы в Вестминстерском дворце, где проходят заседания британского парламента.

Вместо этого супруга королевы Елизаветы II доставят в летнюю резиденцию монархов, Виндзорский замок, где с ним смогут проститься придворные. В конце выступит лорд-камергер, который отвечает за хозяйство двора.

После этого пройдет богослужение по канонам англиканской церкви, а затем принца Филиппа похоронят в семейном склепе с соблюдением королевских правил.

Ранее сообщалось, что похороны принца могут пройти без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. По данным The Guardian, процессии в Лондоне и Виндзоре будут отменены, а траурные мероприятия ограничат территорией Виндзорского замка.

Девятого апреля стало известно, что принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. В феврале он попал в больницу и перенес операцию на сердце, однако затем был выписан.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.